LADA в феврале попала в ТОП-50 самых популярных мировых брендов

Российская автомобильная марка LADA по итогам февраля заняла 44-е место в рейтинге самых популярных производителей в мире. Отечественный бренд расположился между Land Rover и BAIC.

В феврале LADA заняла свое место в ТОП-50 самых популярных автомобильных марок в мире, по версии портала focus2move. За этот месяц дилерам марки по всему миру удалось продать 29 175 автомобилей, что превысило прошлогодний показатель за аналогичный период на 36,1%.

LADA заняла 44-е место, отставая от Land Rover всего на 50 машин, зато китайский бренд BAIC отстал на 177 автомобилей и оказался на 45-й строчке рейтинга.

Лидером мирового автомобильного рынка, как и ожидалось, оказался японский бренд Toyota, сумевший продать за февраль 640 554 автомобиля. Второе и третье места заняли автогиганты Volkswagen и Ford, объемы продаж которых составили 446 597 и 415 175 автомобилей соответственно. Четвертое и пятое места заняли японские компании Nissan и Honda с результатами продаж 387 581 и 345 854 машины.