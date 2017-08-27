«АвтоВАЗ» выпустит самую дешевую версию LADA Xray

Группа RCI News в соцсети «ВКонтакте» сообщила, что «АвтоВАЗ» приступил к разработке новой базовой комплектации хэтчбека LADA XRay. Машина обзавелась колесными дисками размерностью 15 дюймов, черными неокрашенными боковыми зеркалами и дверными ручками.

Водительское место в новом бюджетном LADA XRay будет оснащаться электрическими стеклоподъемниками передних дверей. Кроме того, машина получит аудиоподготовку и усилитель руля. Для автомобиля предусмотрены системы курсовой устойчивости, помощи при старте вверх, антиблокировки тормозов с усилителем экстренного торможения.

Новый бюджетный хэтчбек LADA XRay будет оснащаться 1,6-литровым 106-сильным агрегатом, укомплектованным механической трансмиссией. Прайс на новинку пока не называется, как и сроки начала ее реализации. На данный момент модель продается в России минимум за 508 410 рублей.

В основе хэтчбека LADA XRay лежит платформа модели Renault Sandero. Продажи машины стартовали в феврале 2016 года. Сначала автомобиль продавался с 110-сильным мотором от Nissan объемом 1,6 литра. Агрегат сочетается с МКПП. Позже в продаже появились хэтчбеки с 1,6-литровым двигателем объемом 1.6 л тягой 106 л.с. отечественного производства.

В марте 2016 года в России также появился 122-сильный LADA XRay. Моторный отсек машины занимает 1,8-литровый агрегат с роботизированной трансмиссией.