Электрический концепт Porsche Mission E Cross Turismo показали на видео

Представители немецкого бренда Porsche разместили в сети свежий видеоролик, раскрывающий дизайн экстерьера и интерьера нового электрокара Mission E Cross Turismo. Ожидается, что товарные седан и универсал линейки Mission E официально дебютируют до конца 2020 года.

На видео вице-президент по дизайну Porsche Михаэль Мауэр заявил, что при разработке внешности Porsche Mission E Cross Turismo основной акцент был сделан на достижение лучшей аэродинамики. Это необходимо, чтобы модель могла преодолеть максимальное расстояние на одном заряде.

По бокам переднего бампера автомобиля появились крупные вентиляционные отверстия, что позволяет улучшить сопротивление воздуха. Помимо этого, в угоду аэродинамическим показателям в компании решили скрыть дверные ручки универсала.

Задняя часть сильно напоминает актуальный фастбэк Panamera, от которого Mission E Cross Turismo получил стоп-сигнал, разместившийся по всей ширине кузова. За счёт заднего спойлера новый электрокар стал несколько спортивнее.

В салоне новинки на смену большинству физических кнопок пришли сенсорные. Основные элементы управления авто сконцентрированы в четырёх сенсорных дисплеях.