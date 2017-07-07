«КАМАЗ» в первом квартале 2018 года нарастил производство на 6,8%

Подведя итоги производства грузовых автомобилей за первую четверть текущего года, «КАМАЗ» составил отчет, показавший выход завода на новый уровень.

Отчет показал, что за первый квартал 2018 года завод выпустил на 6,8% больше грузовиков, чем за аналогичный период 2017 года. Всего было выпущено 7,8 тысячи машинокомплектов.

В марте различные сервисные центры и дилеры получили от компании запчасти на 2,06 миллиона рублей. А по итогам текущего года, с января по март, «КАМАЗ» продал своей продукции на 5,05 миллиарда рублей.

По подсчетам за первый квартал текущего года, объем поставок в страны СНГ увеличился на 409,7% по сравнению с прошлым годом. На сегодняшний день «КАМАЗ» является самым крупным производителем грузовиков в России и входит в корпорацию «Ростех».