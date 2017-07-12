Nissan представит в Пекине три новых электрокара

Представители компании Nissan сообщают, что на мотор-шоу в Пекине будут представлены три электромобиля. Это будут кроссовер iMX Kuro, Leaf второго поколения и совершенно новый электрокар.

Таинственная новинка заинтриговала автолюбителей многообещающей загадочностью. Пока нет информации о том, будет ли это абсолютно новая модели или электрическая версия уже известного автомобиля.

Если говорить о концепте Nissan Kuro, то это относительно новая модель, которую публика увидела в марте текущего года. Среди прочего кроссовер получил функцию автопилота, во время работы которой руль для удобства убирается в панель, а сидения можно откинуть.

Что касается Nissan Leaf, автомобиль оснастили электромотором мощностью 150 лошадиных сил, а также модель получила литий-ионные аккумуляторы. Премьера Leaf состоялась осенью 2017 года. Также на презентацию в Пекин приедет внедорожник Nissan Terra, оснащенный 2,5-литровым атмосферным двигателем мощностью 184 л.с.