Datsun on-DO в марте вошел в ТОП-25 российских бестселлеров

Российскими дилерами в марте нынешнего года было реализовано 2 215 автомобилей японского бренда. Это на 36% больше, чем годом ранее. За первый квартал эти машины разошлись по стране тиражом в 5 531 единицу, что на 16% меньше в годовом сравнении.

Невзирая на отрицательные показатели продаж японской марки, модель Datsun on-DO вошла в ТОП-25 самых продаваемых автомобилей в России. Рыночная доля бренда в РФ по итогам первого квартала нынешнего года составляет 1,4%, на что обращает внимание АЕБ.

За март модель Datsun on-DO разошлась по России тиражом 1 922 экземпляра. Спрос на машину просел на 15% в годовом сравнении. С начала года продажи автомобиля выросли на 9% с результатом в 4 826 единиц.

Спрос на модель Datsun mi-DO в России в марте упал на 76% с результатом в 293 проданных машины. За первый квартал хэтчбек разошелся по РФ тиражом в 705 единиц, что на 67% меньше в годовом сравнении.

Стоимость базового Datsun on-DO в России составляет 451 000 рублей. Машина сочетается с МКПП. Версии модели с АКПП стоит от 533 000 рублей. Стандартный хэтчбек Datsun mi-DO продается в России за 524 000 рублей с МКПП. С АКПП машина доступна минимум за 574 000 рублей. Для автомобилей предусмотрен агрегат объемом 1,6 литра. В зависимости от версии авто, производительность двигателя составляет 87 или 106 лошадиных сил.