Chevrolet официально представил обновлённый спорткар Camaro

В глобальной сети дебютировал обновленный спорткар Chevrolet Camaro. Рестайлинг претерпели купе и кабриолет. Накануне американцы озвучили подробности новинки, а сайт motor1 назвал ценник на нее.

Ожидается, что стоимость обновленного Chevrolet Camaro составит не менее 30 000 долларов на внутреннем рынке. Дата выхода машины в продажу будет озвучена позже.

Внешность обновленного Chevrolet Camaro преобразилась за счет видоизмененных бамперов, радиаторной решетки, оптики и задних фонарей. Салон получил иное освещение и модернизированную мультимедийную систему. Кроме того, автомобиль оснащен 20-дюймовыми дисками и камерой обзора на корме.

Обновленный Chevrolet Camaro имеет в моторном отсеке 6,2-литровый 461-сильный V8, работающий на бензине. Для агрегата теперь предусмотрена 10-АКПП, сменившая восьмидиапазонную автоматическую трансмиссию.

Обновленный Chevrolet Camaro дополнен новой версией под названием Turbo 1LE. Она подразумевает использование 2-литрового турбодвигателя отдачей в 278 л.с. Для агрегата предусмотрены 6-МКПП, перенастроенная подвеска и высокоэффективные тормоза.

Актуальная версия Chevrolet Camaro продается в России. Стоимость спорткара составляет от 2 990 000 рублей. Моторный отсек машины занимает 2-литровый турбодвигатель тягой 238 л.с. с 8-АКПП. До «сотни» автомобиль разгоняется за 5,9 секунды.