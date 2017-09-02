Кроссовер Volvo XC40 появится на авторынке России в июне

Модель, которая стала "Европейским автомобилем года", в начале лета дебютирует на авторынке России. Дилеры уже принимают заказы на новый кроссовер Volvo XC40.

Новинка стала первой в своем роде моделью, построенной на новой модульной архитектуре CMA для компактных автомобилей. Под капотом у Volvo находится дизельный двигатель мощностью 150 лошадиных сил, вместе с которым будет работать автоматическая коробка передач.

В базовой версии модели будет переднеприводная система, а в остальных комплектациях будет доступен полный привод. Volvo XC40 получит системы помощи водителю, функцию автоматического торможения и камеру кругового обзора для помощи при парковке. Компания Volvo является одной из быстрорастущих в семействе автомобильного рынка, что помогает ее продажам подниматься на новый уровень.