Представлен самый мощный в мире электрокар MISS-R

Китайский стартап XING вскоре закончит финальные тесты электрокара MISS-R, который журналисты уже назвали "убийцей" творений Илона Маска. 1500-сильный автомобиль сможет развивать "первую сотню" всего за 2 секунды.





Гиперкар от XING способен с места набрать первые 100 км/ч всего за 1,8 секунды, а вторую "сотню" модель набирает за 5,1 секунды, что является рекордом для 2-местного автомобиля. Более того, обычно гиперкары с такими характеристиками предназначены исключительно для треков с гладким покрытием, но MISS-R обходит их и по этому параметру. XING MISS-R получил инновационную подвеску, позволяющую ему преодолевать легкое бездорожье.





Столь мощным его делает особая силовая установка отдачей в 1 мегаватт, что равносильно 1341 л.с. Аккумуляторы расположены в днище, что позволяет работать над кузовом, который, к слову, выполнен из сверхпрочных и легких материалов, а форма делает гиперкар обтекаемым.