Mazda опубликовала тизер обновленного пикапа BT-50

Австралийское подразделение японской автомобилестроительной компании Mazda недавно опубликовало тизер обновленного пикапа BT-50, предназначенного для регионального рынка. Модель получила масштабное обновление.





Отмечается, что изначально обновленный пикап приедет на рынок Австралии. На это также намекает пейзаж на заднем фоне тизера. Пресс-служба австралийского офиса компании Mazda отмечает, что презентация обновленного BT-50 состоится уже в следующем месяце.





В сети ходят слухи, что обновленная модель уже не покинет австралийский рынок, однако компания пока что не дает комментариев по этому поводу. Автомобиль действительно появится изначально только в Австралии, а будет ли он доступен для Европы, еще неизвестно.





Информации об изменениях пикапа пока не появлялось, но представители главного офиса Mazda сообщают, что модель получит глобальное обновление. Стиль экстерьера подгонят под общий дизайн марки, а силовую установку наверняка сделают гибридной.