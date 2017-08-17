30 компаний пропустят Московский автосалон

Московский автосалон откроется 29 августа, однако презентаций на мероприятии окажется меньше, чем ожидалось. Уже 30 компаний заявили, что не будут участвовать в «ММАС-2018». При этом озвучен список производителей, которые приедут на выставку.

В основном производители отказываются участвовать в Московском автосалоне из-за ситуации на рынке России, который еще не восстановился. Как только он придет в норму, компании начнут показывать свою продукцию в РФ. А пока участие в «ММАС-2018» расценивается производителями как неэффективная трата средств на рекламу.

В списке компаний, которые отказались от участия в Московском автосалоне, оказались как импортеры, так и производители, локализовавшие сборку своих машин в РФ. По различным причинам выставку пропустят такие бренды как Audi, BMW, Toyota, Mazda, Volvo, Mercedes-Benz, Ravon, Geely и так далее.

В российском представительстве BMW пояснили, что баварцы сосредоточатся на клиентоориентированных мероприятиях в РФ. Такая же стратегия выбрана группой JLR Jaguar Land Rover и другими производителями.

Официальными участниками «ММАС-2018» станут LADA, Hyundai, Renault, KIA, УАЗ, Lifan, Haval и Volkswagen. Мировыми премьерами отличится только «АвтоВАЗ». Производитель должен показать новую «Ниву», серийный седан Vesta Cross и обновленную Granta в кузовах седан и лифтбек.