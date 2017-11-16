В Китай приедет новый KIA Sportage

Южнокорейская автомобилестроительная компания KIA объявила о выходе на авторынок своего нового бюджетного кроссовера KIA Sportage. Официально продажи новинки начнутся в конце апреля текущего года, но в Китай уже приехали несколько тестовых экземпляров.

Машину построили на платформе KIA Sportage, который ранее продавали в РФ в 2010-2015 годах. В модельной линейке новинка разместится ниже KIA KX5.

Новинку обустроили массивной радиаторной решеткой, вседорожным пластиковым обвесом, накладками на колесные арки, серебристыми вставками на бамперы, муляжами труб выхлопа и другим дизайном фар. Размеры новинки достигают 4460X1850X1670 мм, а величина колесной базы составит 2 640 миллиметров.

В моторном отсеке нового KIA Sportage разместят 2,0-литровый бензиновый агрегат с мощностью 161 «лошадку». Он функционирует в тандеме с 6-диапазонной «механикой» и 6-секционным «автоматом» с передним приводом. Ценник на новинку станет известен позже.