В Финляндии на дорогах установят новые фоторадары

На автомагистралях Финляндии местные власти намерены установить современные фоторадары. Как пишут местные СМИ, финские правоохранители уже заказали 150 таких устройств в Швеции.

Они представляют собой вытянутые модели современного образца. Отмечается, что новые камеры снабдили механизмом tracking radar, благодаря которой можно фиксировать скорость. Раньше такое можно было осуществить при помощи индикаторов, расположенных под асфальтом.

Используя новые устройства полицейские могут отслеживать скорость, расстояние и полосы движения в течение всего времени, пока авто пребывает в поле зрение специального прибора. Нарушитель фиксируется и его фото отправляют в полицию по спутниковой связи. Новые устройства появятся на трассах №4 и №6, а позже подобные радары установят и на остальных шоссе Финляндии.