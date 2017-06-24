Составлен рейтинг индийских авто, которые могли бы понравиться россиянам

Рынок автомобилей в Индии ежегодно пополняется множеством новых моделей. Зачастую автопроизводители презентуют для этой страны дешевые и малолитражные машины. Эксперты VistaNews сделали собственную подборку автомобилей, которые вписались бы на рынок РФ.





Большинство представленных автомобилей в Индии являют собой бюджетным модели с маленьким расходом топлива, которых, если быть честными, в России не так много. Первое место ТОПа занял хэтчбек Maruti Suzuki Alto - малолитражный автомобиль с 0,6-литровым агрегатом, который потребляет все 3 литра бензина на 100 километров. Стоимость - 222 тысячи рублей. Вторую строчку рейтинга занял седан Maruti Dzire, оснащенный 1,0-литровым мотором с маленьким потреблением топлива, цена на автомобиль стартует с 482 тысяч рублей.









"Бронзу" забирает первый кроссовер в ТОПе - Maruti Wagon R, получивший в этом году 7-местный вариант салона. У паркетника есть несколько двигателей, а топовая модификация стоит 708 тысяч рублей. Четвертую строчку занял кросс Mahindra KUV100, который получит обновление прошлом году. Модель может похвастаться 83-сильным мотором при цене 392 тысячи рублей.



ТОП-5 замыкает семейный седан, очень похожий на Dacia Logan. В Индии он продается как Mahindra Verito с 1,4-литровым мотором на 65 "лошадей", а стоимость его достигает 660 тысяч рублей.