Mercedes-Benz A-Class в кузове седан привезут в Пекин 25 апреля

Немецкая машиностроительная компания Mercedes-Benz представит свой новый седан Mercedes-Benz A-Class 25 апреля текущего года на Пекинском автосалоне. Помимо нее, в Пекин приедет BMW M2 и баварский электрокар BMW iX3.

На страницах зарубежных специализированных порталов появилась информация о том, что на пекинский автосалон привезут совершенно новый Mercedes-Benz A-Class в кузове седан. Интересно, что уже имеется официальное подтверждение выхода новинки на североамериканский авторынок, а основным соперником модели выступит BMW 1 Series.

Согласно информации, предоставленной инсайдерами, оформление седана Mercedes-Benz A-Class будет соответствовать дизайну хэтчбэка, только у седана в задней половине появится просторный традиционный багажный отсек. Также седан получит подобный функциональный список и перечень вариантов исполнения.

Моторная гамма седана седана Mercedes-Benz A-Class также не будет отличаться от соответствующего хэтчбэка. Еще пока неизвестны цены на новинку, а вот продажи в США могут стартовать уже летом 2018 года.