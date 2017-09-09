Mercedes-Benz выпустит роскошный седан на электротяге в 2020 году

Немецкая компания Mercedes-Benz собирается к 2020 году запустить продажи нового полностью электрического большого седана EQS на европейском рынке, где ему предстоит конкурировать с Audi A8 и Jaguar XJ, пишет издание Autocar. Отмечается, что новинка не будет входить в семейство S-Class.

К настоящему времени специалисты Mercedes-Benz уже построили прототип нового электромобиля. Как сообщил журналистам Майкл Кельц, возглавивший данный проект, новый Mercedes-Benz EQS получит большую колёсную базу и короткие свесы.

«У нас будет электрический автомобиль уровня S-Class, без сомнения. Однако он не станет частью это семейства», – сказал о новинке топ-менеджер.

Всю остальную информацию об автомобиле пока держат в тайне. Отметим, что новое семейство электрокаров от компании Mercedes-Benz будет включать в себя хэтчбек, два седана и два кроссовера. Продажи первого SUV на электротяге в модельном ряду марки стартуют в первой половине 2019 года.

Автомобиль под названием EQC сконструируют на новой архитектуре Electric Vehicle Architecture (EVA). Основными конкурентами новинки станут такие модели, как Tesla Model X, Audi E-tron и Jaguar I-Pace.