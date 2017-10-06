Спортивная двухмоторная Tesla Model 3 отправилась на тесты

Американские машиностроители отправили на дорожные тесты спортивную версию модели Tesla Model 3, являющейся самым доступным электрокаром своего производителя. Об этом свидетельствуют шпионские фотографии, показанные изданием Electrek.

Топовый Tesla Model 3 запечатлели в городе Уиллоус, штат Калифорния. Машина тестируется на треке Thunderhill Raceway Park.

Стандартный Tesla Model 3 имеет задний привод. Его спортивная версия получила еще один электромотор для вращения передней оси. Также для автомобиля предусмотрена пневмоподвеска и более эффективные тормоза. Ожидается, что на конвейер новинка отправится в середине нынешнего года.

Сейчас Tesla Model 3 существует в двух вариантах, и оба они моноприводные. Базовая версия машины разгоняется до «сотни» за 5,6 секунды. Порог скорости автомобиля обозначен на отметке в 210 км/ч. Запас хода машины составляет 354 км.

Для Tesla Model 3 в версии Long Range предусмотрен 258-сильный мотор, разгоняющий электрокар до «сотни» за 5,1 секунды. Максимальная скорость автомобиля составляет 225 км/ч. За счет блока батарей емкостью 80,5 кВт-ч запас хода машины достигает 500 км. В России уже открыт предзаказ на Tesla Model 3. Машина доступна в РФ по цене от 3,8 до 5,5 миллиона рублей. Заявка на электрокар требует залога в размере 145 000 рублей. В стране первые экземпляры модели появятся в первом квартале 2019 года.