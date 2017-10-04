В Кемерово более 800 водителей оштрафовали за грязные номера

С начала года в Кемерово 818 водителей получили "письма счастья" за нечитаемые номерные знаки. Данный штраф составляет 500 рублей, а большинство водителей ездили с грязными номерами.





В городском управлении ГИБДД Кемерово на пресс-конференции журналистам сообщили, что за первые три месяца этого года к административной ответственности были привлечены 818 автомобилей. Причиной штрафов послужило нарушение правил дорожного движения, а именно езда с грязными госномерами.

Согласно правилам дорожного движения, номерной знак признается нечитаемым и попадает под штраф при условии того, что с дистанции 20 метров не обеспечивает читаемости хотя бы одного символа заднего номера ночью, или же хотя бы одного символа переднего номера днем. Никакой роли не играет то, какая на улице погода. По словам представителей ГИБДД, водитель обязан самостоятельно следить за состоянием номера.

Сотрудники Госавтоинспекции посоветовали водителям почаще осматривать автомобиль, особенно, когда на дорогах слякоть или снег.