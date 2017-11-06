Обновленный Opel Vivaro перейдет на французские шасси

Обновленный Opel Vivaro появится уже в 2019 году, а сама новинка получит такую же платформу, на которой построены схожие фургоны Peugeot Expert и Citroen Jumpy. Переход на новое шасси EMP2 обуславливается тем, что альянс PSA Group в 2017 году стал владельцем бренда Opel.





Актуальное поколение Opel Vivaro построено на той же платформе, на которой строятся Renault Trafic, Fiat Talento и Nissan NV300. Обновленный фургон будет построен на базе EMP2, принадлежащей PSA Group. EMP2 лежит в основе почти всех автомобилей концерна.



Выпуск новинки будет отлажен на британском заводе компании в Лутоне. Нынешнее поколение также производится на этом предприятии. На конвейер Opel Vivaro станет уже в следующем году. Пока что нет точной информации о силовой установки обновленного фургона, но скорее всего моторная база останется та же. Сейчас автомобиль комплектуется турбированными дизельными агрегатами объемом 1,6 и 2,0 литра, отдача который составляет 95 и 180 лошадиных сил соответственно.