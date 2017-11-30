Кроссовер Ford Kuga провалил краш-тест

Американская организация IIHS, которая разрабатывает нормы проведения краш-тестов для новых автомобилей, а также самостоятельно проводит их, проверила безопасность семи популярных кроссоверов. Отмечается, что результаты Ford Kuga оказались провальными, недалеко ушел и Mitsubishi ASX.

Эксперты разбили семь автомобилей: немецкий BMW X1, американские Jeep Compass, Chevrolet Equinox, GMC Terrain, японский Mitsubishi Outlander, а также Ford Kuga/ Escape и Mitsubishi ASX/Outlander Sport. Первые пять моделей получили отметку «хорошо» за тест с лобовым столкновением. При этом оказалось, что лучше всего от травм защищены X1 и Outlander, тогда как в Compass, Equinox и Terrain люди могут повредить ноги при ударе.

Очень слабо проявил себя кроссовер Ford Kuga: за защиту пассажира при столкновении лоб в лоб он заработал «плохо». Mitsubishi ASX/Outlander Sport специалисты поставили оценку «средне». В IIHS отметили, что у обеих моделей не сработали шторки безопасности, а кузов слишком сильно промялся внутрь салона.