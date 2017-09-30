Jaguar может выпустить семиместный кроссовер J-Pace

Британская компания Jaguar планирует выпустить сразу несколько новинок, среди которых будет новый полноразмерный кроссовер Jaguar J-Pace. Новинка получит трехрядный салом с семью посадочными местами и расположится над существующим F-Pace.

Мэтью Визнер, глава австралийского офиса Jaguar Land Rover, во время общения с журналистами Car Advice рассказал, что в настоящий момент проект по созданию нового Jaguar J-Pace активно обсуждает руководителями марки, но окончательное решение о судьбе модели пока не принято.

Вместе с тем топ-менеджер отметил, что если Jaguar J-Pace и получит «зелёный свет» на серийное производство, то новинка будет кардинально отличаться от моделей Land Rover и Range Rover. Кроссовер станет флагманским SUV в линейке премиального бренда.

Кроме того, господин Визнер не исключает появления Jaguar XE в компактном кузове хэтчбек. На европейском рынке новинка составит конкуренцию Mercedes-Benz A-Class и BMW 1-Series. Предварительная стоимость модели пока не озвучена.