ГАЗ-12 с двигателем от Nissan оценен в 20 миллионов рублей

На сайте auto.ru размещено объявление о продаже рестомода, основой для которого послужил длиннобазный отечественный седан ГАЗ-12 ЗИМ, моторный отсек которого занял двигатель от Nissan. Транспортное средство оценено в 19 999 000 рублей.

Предлагаемый ГАЗ-12 ЗИМ имеет пробег всего в тысячу километров. В стандартном исполнении седан имеет под капотом шестицилиндровый агрегат объемом 3,5 литра. Его место заняла силовая установка Nissan VQ-30. Согласно объявлению, ее мощность составляет 90 л.с. При форсировании данный агрегат выдает тягу в 193-230 л.с.

Седан ГАЗ-12 ЗИМ доработан не только мотором от Nissan, но и задним мостом от Chevrolet Camaro. Машина оснащена кованными колесными дисками размерностью 17 дюймов. Автомобиль получил климатическую установку и АКПП. По словам продавца транспортного средства, все изменения седана внесены в ПТС.

Модель ГАЗ-12 ЗИМ встала на конвейер в 1948 году, а покинула его в 1960 году. Машина использовалась для транспортировки советской, партийной и правительственной номенклатуры. Всего советские машиностроители собрали 21 527 единиц седана.