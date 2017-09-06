Hyundai Solaris в марте снова стал бестселлером бренда в РФ

По итогам прошлого месяца в России увеличились продажи Hyundai Solaris в кузове седан на 17,5% до 16 705 машин. В результате в марте авто снова стало самой популярною модель южнокорейского автопроизводителя.

Продажи автобренда Hyundai в России за первые три месяца текущего года выросли на 28,3% до 38 891 единиц. Согласно заявлению представителей марки в России, самой популярной моделью в марте снова стал седан Hyundai Solaris, продажи авто выросли на 2,7% до 6 883 единиц.

Следом идет кроссовер Hyundai Creta. В марте дилерам удалось реализовать 5 994 автомобиля, что на 26,9% выше показателей февраля. С большим отрывом тройку лидеров автобренда в России замыкает компактный кросс Hyundai Tucson: в прошлом месяце было приобретено 1 955 машин.

В первой пятерке Hyundai в России оказались кроссовер Santa Fe и седан Elantra. Продажи первой модели в марте составили 663 авто, а второй – 561. Стоит отметить, что новый седан Hyundai Sonata бизнес класса, который начали предлагать только в сентябре, продолжает набирать популярность. В прошлом месяце было приобретено 505 единиц, что на 13,7% выше показателей февраля.