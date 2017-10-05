Новый внедорожник Infiniti QX80 выходит на российский рынок

В России начал приём предзаказов на внедорожник Infiniti QX80 2018 года, дебют которого состоялся в Дубае в конце прошлого года. Первые автомобили доберутся до покупателей в следующем месяце.

Пока представители японской премиальной марки решили не объявлять цены на новинку. Известно, что внедорожник предложат в особых версиях Luxe и Luxe ProActive, которые будут оснащаться 5,6-литровым 405-сильным мотором V8, 7-ступенчатой АКПП и полным приводом.

В список штатного оснащения нового Infiniti QX80 войдут светодиодные фонари, навигатор InTouch с данным о дорожной ситуации, камера заднего вида, система поиска парковочного места, функция обнаружения приближающихся объектов и многое другое. Для отделки салона дизайнеры использовали натуральное дерево и кожу. Задние пассажиры могут пользоваться двумя 8-дюймовыми дисплеями мультимедийной системы.

Что касается модификации Luxe ProActive, она обзавелась опциональным пакетом Safety Shield, в которых входят круиз-контроль, системы предупреждения о выходе из полосы, возможном столкновении, слепых зонах и другие системы безопасности. Ещё одной опцией, достойной упоминания, стало цифровое зеркало Smart Rearview Mirror. Его можно использовать в качестве монитора, на который выводится изображение с камеры на заднем стекле.