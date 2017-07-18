Обновлённый фургон Mercedes-Benz Sprinter Classic доступен на рынке России

В России появился обновленный фургон Mercedes-Benz Sprinter Classic. На данный момент в стране ведется прием заказов на новинку. Накануне пресс-центр компании «Мерседес-Бенц Рус» озвучил стоимость автомобиля.

Минимальная стоимость обновленного малотоннажного фургона Mercedes-Benz Sprinter Classic в России составляет 1 697 000 рублей. Машина получила некоторые внешние изменения. К примеру, эмблема немецкой марки не установлена на капоте, как это было у предшествующих версий модели. Противотуманные огни стали для транспортного средства базовыми. На бампере новинки появилось место для светодиодных ходовых фонарей.

Обновленный Mercedes-Benz Sprinter Classic уже в стандартном исполнении оснащается электрическими стеклоподъемниками и боковыми зеркалами с подогревом и электрической регулировкой. Также автомобиль оборудован улучшенным водительским креслом с подогревом и удобным подлокотником. Пороги фургона получили подсветку, а в грузовом отсеке появились панели из жесткого волокна.

5-МКПП в обновленном Mercedes-Benz Sprinter Classic заменили на 6-МКПП. Это позволило сократить расход топлива на 4,7%, увеличить моторесурс, снизить шумность агрегата на высоких оборотах, а также сделать машину динамичнее.