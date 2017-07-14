В Сети появились фотографии «воскрешения» спорткаров Marussia

В интернете обсуждаются фотографии, на которых запечатлен процесс восстановления прототипов отечественных спорткаров Marussia. Снимки показала группа RCI News Russian Car Industry в социальной сети «ВКонтакте».

Ранее уцелевшие спорткары Marussia выкупила новосибирская компания VIP-Service. На фотографиях можно увидеть самую мощную модификацию купе B1. Ее моторный отсек занимает 2,8-литровая установка V6 Cosworth, производительность которой составляет 420 лошадиных сил. Машина работоспособна, но ее кузову необходим ремонт.

Также на фотографиях можно увидеть процесс покраски передней части одного из спорткаров Marussia. В кадре также запечатлен прототип, выкупленный новосибирской фирмой.

В ноябре минувшего года в СМИ сообщалось, что компания VIP-Service приобрела шесть прототипов спорткаров Marussia (модели B1 и B2 в кузове купе, один родстер B1, а также кроссовер F2). Также тюнинг-ателье купило концептуальный B3 без двигателя. Также сообщалось, что новосибирская компания может приобрести права на марку Marussia, чтобы возобновить выпуск отечественных спорткаров.