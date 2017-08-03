Tesla упростила использование автопилота в электрокаре Model 3

Компания Tesla подготовила очередное обновление для электрокара Model 3, которое предусматривает возможность запускать функции автономного управления кнопками на руле. Раньше автовладельцам нужно было использовать для этого центральный экран.

Теперь правая кнопка на руле позволяет настроить активный круиз-контроль. С помощью прокрутки вверх-вниз регулируется скорость движение, а при нажатии влево-вправо – расстояние до автомобиля, едущего впереди. Вместе с тем у Tesla Model 3 сохранилось управление при помощи дисплея и голоса.

Кнопки на рулевом колесе также отвечают за изменение положения рулевой колонки и наружных зеркал. Для этого нужно выбрать в меню на центральном дисплее соответствующий пункт.

Хотя американская Tesla продолжат улучшать функции автопилота, компания по-прежнему не вышла на запланированный объём производства электрического седана Model 3. В прошлом месяце стало известно, что причина проблемы кроется в большом количестве дефектных деталей.

Напомним, в базовой комплектации Tesla Model 3 оснащается батареей ёмкостью 60 кВт/ч, что позволяет проезжать до 355 км на одном заряде. Стоимость такого автомобиля составляет 35 000 долларов. «Топовая» модификация с ценником 44 000 долларов имеет аккумулятор на 85 кВт/ч и запас хода в 500 км.