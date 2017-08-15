Составлен ТОП-3 советских авто, которые были «клонами» иномарок

Советский автопром, как известно, очень часто вдохновлялся западными модели. Автомобильные эксперты совместно с журналистами составили ТОП-3 явных клона иномарок.





Одна из самых узнаваемых сейчас и популярных в СССР модель ЗАЗ 965, или в народе "горбатый запорожец", открывает ТОП-3 клона, так как скопирована точь-в-точь с итальянского Fiat 600. Советские инженеры заинтересовались данной моделью из-за дешевизны ее производства и хороших ходовых свойств.





Второе место ТОП-3 досталось не менее известной модели "Москвич-2141". Данная модель выпускалась вплоть до 1998 года и пользовалась очень хорошим спросом, но мало кто знал, что "Москвич-2141" на самом деле скопирован с Simca Chrysler 1308.





И наконец, легендарная модель, которая затмила оригинал по количеству продаж и распространенности, - ГАЗ-24 "Волга". Данное творение советского автопрома появилось в 1969 году и получило огромную популярность не только в Союзе, но и за его пределами. Как оказывается, "Волга" является копией американского автомобиля Plymouth Valiant, появившегося на 6 лет раньше.