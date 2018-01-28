Составлен ТОП-5 самых бюджетных иномарок в России на апрель 2018 года

Перед началом апреля текущего года обозреватели автомобильных СМИ составили рейтинг наиболее бюджетных иностранных автомобилей на отечественном авторынке. Их дилеры предложат в следующем месяце.

Первенство завоевал узбекский небольшой хэтчбэк Ravon R2, за который придется выложить от 489 000 рублей. Под капотом машины разместили 1,2-литровый двигатель с мощностью 85 лошадиных сил. Следом в перечне числится японский седан Datsun on-DO, который обойдется в 444 000 рублей. Машину полностью приспособили к российским условиям, в подкапотном пространстве авто разместился 87-сильный агрегат, работающий в тандеме с МКПП.

ТОП-3 закрывает узбекский седан Ravon Nexia от 449 000 рублей, но за авто 2018 модельного года надо отдать от 499 000 рублей. В моторном отсеке установлен 1,5-литровый 106-сильный двигатель.

В первую пятерку вошли китайские Brilliance H230 и седан FAW Oley. Brilliance H230 будет стоить 460 000 рублей и оснащен 1,5-литровым «атмосферником» с 5-скоростной механической трансмиссией. За FAW Oley необходимо заплатить от 491 000 рублей и получил 102-сильный бензиновый мотор.