Эксперты назвали ТОП-5 надежных подержанных кроссоверов до 500 000 рублей

Не является секретом тот факт, что в настоящее время кроссоверы и внедорожники становятся все более востребованными среди автолюбителей во всем мире, чьего участия не избежал вторичный авторынок. В РФ за 500 000 рублей довольно тяжело купить стоящий SUV, но на вторичном рынке можно купить и надежный вседорожный автомобиль.

Первое место в рейтинге досталось японскому кроссовер Nissan X-Trail, появившемуся на свет в 2004 году. За него в среднем придется заплатить 450 000 рублей. Машину оснастили 2,5-литровым агрегатом с производительностью в 165 «лошадок», который работает в паре с полным приводом. В топовых модификациях стоит отметить кожаные кресла и климат-контроль.

Вторую позицию занял Mitsubishi Outlander 2008 года, за который нужно отдать 490 000 рублей. В подкапотном пространстве модели разместился 2-литровый мотор с мощностью в 136 лошадиных сил, который функционирует с полным приводом.

ТОП-3 замыкает южнокорейский KIA Sportage стоимостью в 400 000 рублей, оснащенный 128-сильным 2-литровым агрегатом. Его обустроили рамной конструкцией и полноприводным механизмом. В ТОП-5 попали Subaru Forester 1999 года и чешский Skoda Yeti 2012. Первый стоит 390 000 рублей и при его покупке нужно акцентировать внимание на его состоянии. Второй стоит 500 000 рублей и получил 105-сильный агрегат объемом 1,2 литра.