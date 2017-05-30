В Омское правительство потратит на ремонт своих иномарок 8,8 млн рублей

В автопарке областной администрации российского города Омск насчитывается семь экземпляров японского седана Toyota Camry и одна единица внедорожника Toyota Land Cruiser 200. Указанные авто требуют ремонта, на который затратят 8 800 000 рублей, хотя сумма могла быть и большей.

Главное управление контрактной системы областного правительства Омска смогло сэкономить средства на ремонте и техосмотре своих иномарок. На машину планировалось выделить 14 000 000 рублей из местного бюджета.

Раньше был объявлен тендер для того, чтобы определить исполнителя работ по сервисному обслуживанию авто. Победителем стала компания «Сириус-Авто». Она начнет исполнять работы перед автопарком омского областного правительства к концу нынешнего года.

В настоящее время в автопарке областной администрации в Омске находится достаточно авто, выпущенных в 2007-2012 годах. Все они нуждаются в постоянном ремонте.