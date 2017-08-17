Составлен ТОП-5 лучших подержанных иномарок до 350 000 рублей

Эксперты одного из профильных изданий обнародовали перечень наилучших иномарок с пробегом. За данные машины стоит отдать до 350 000 рублей.

На первом месте рейтинга находится корейский KIA Rio второй генерации. Его снабдили просторным салоном, отличным внешним оформлением и бюджетными кузовными деталями. Перепродать в перспективе машину не будет тяжело, так как она является одной из самых ликвидных в РФ.

На второй позиции разместился японский Nissan Almera Classic. В России в хорошем состоянии данную машину найти крайне сложно. Однако, если повезет, то авто прослужит длительный срок. ТОП-3 закрывают Renault Logan и Renault Sandero. Их можно позиционировать как неубиваемые авто, но лучше всего брать машины с МКПП.

В ТОП-5 засветились Chevrolet Lacetti и Mitsubishi Lancer. Первый является надежным и просторным авто, а также легким в обслуживании. Второй тоже надежен и вполне приемлем за такие деньги.