Составлен ТОП-10 премиальных подержанных авто в РФ

В соответствии с информацией, которой поделились специалисты исследовательского центра «АВТОСТАТ», за январь-февраль текущего года в РФ продано 68 155 подержанных автомобилей премиум-класса. Это немного больше показателей годичной давности.

Наиболее востребованным автомобилем с пробегом в премиум-сегменте выступает Mercedes-Benz E-Class. Он за отчетный период разошелся тиражом в 4 850 экземпляров (-5%). Второе место досталось BMW 5 Series, проданной в количестве 4 274 единицы (+1%).

ТОП-3 закрывает Mercedes-Benz C-Class (3 000 штуки, -3%). В ТОП-5 попали Audi A6 (2 954 ед., +3%) и BMW 3 Series (2 937 шт., +3%). Первая десятка подержанных люксовых машин в России за первые два месяца текущего года представлена BMW X5 (2 888 шт., -3%), Lexus RX (2 507 ед., -8%), Audi A4 (2 379 шт., +2%), Mercedes-Benz C-Class (2 070 ед., -9%) и Mercedes-Benz M-Class (1 738 шт., +1%).