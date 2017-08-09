Дизельные машины с автокладбищ Volkswagen и Audi будут распроданы

К февралю текущего года немецкий машиностроительный концерн Volkswagen выкупил у американских автолюбителей больше 350 000 дизельных авто на сумму 7 400 000 000 долларов. Все транспортные средства, выкупленные у собственников, расположились на 37 участках по всем Штатам, одну из которых представили журналисты портала Reuters.

Volkswagen сохраняет дизельный транспорт из-за дизельгейта на различных площадках. Это и бывший футбольный стадион в Детройте, на бывшей бумажной фабрике в Миннесоте и даже в пустыне штата Калифорния.

На всех участках машины времени хранят и даже проходят техосмотр, чтобы оставаться в функциональном состоянии. В концерне собираются вывести их на вторичный авторынок или же экспортировать.

На конец минувшего года Volkswagen выкупил 35 000 дизельных авто, перепродал 13 000 и подверг утилизации еще 28 000 авто. К концу 2017 года на полигонах автоконцерна насчитывалось 294 000 машин.