В России ввели скидки на модели DFM AX7 и H30 Cross

Кроссовер DFM AX7 и хэтчбек H30 Cross от китайского автопроизводителя Dongfeng теперь продаются в России со скидкой. Условия акции озвучил пресс-центр компании «Дунфэн Мотор Рус».

В сообщении говорится, что компания Dongfeng запускает в России программу «трейд-ин». На ее основании клиент может получить скидку в 50 000 рублей, если при покупке кроссовера DFM AX7 или хэтчбека H30 Cross сдаст производителю старый автомобиль. Также оба транспортных средства предлагаются в РФ в кредит.

Также в России могут объединяться спецпредложения компании Dongfeng. К примеру, программа «трейд-ин» действует для вседорожника DFM AX7 в сборке Prestige, для которой уже предусматривается скидка в 50 000 рублей. Таким образом, машину можно приобрести с выгодой до 100 000 рублей, и она обойдется клиенту в 1 079 000 рублей.

То же самое касается и кросс-хэтча DFM H30 Cross. Для него предусмотрена скидка в версии Comfort с МКПП в размере 50 000 рублей. При предоставлении старого автомобиля на новую машину действует программа «трейд-ин», и ее стоимость составит 599 000 рублей.