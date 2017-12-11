В России могут стандартизировать ретромобили

Речь идет о специальном ГОСТе, предложенном Росстандартом для винтажных машин. Кроме того, он затрагивает спортивные транспортные средства. Данное решение введет общие правила оценки «олдтаймеров».

Впоследствии стандартизация ретромобилей позволит внедрить в России специальные госномера для них. Также для такого транспорта в стране будут разработаны особые правила на дорогах.

Руководитель Росстандарта Алексей Кулешов напомнил, что сейчас вопросы оценки ретромобилей и спорткаров в России нормативно практически не регулируется. Многих жителей страны захватывает винтажный транспорт, но полноценно пользоваться им в стране невозможно в связи с особенностями техрегламента безопасности, который не распространяется на легковые автомобили и мотоциклы старше 30 лет в их оригинальном виде. При этом нет правил оценки этой оригинальности.

По мнению Алексея Кулешова, данная проблема может быть решена новыми стандартами. Единые правила для ретромобилей и спорткаров позволят идентифицировать их. Также это позволит понимать, какие старые машины должны получать специальные госномера, введение которых планирует МВД.

Господин Кулешов утверждает, что новый ГОСТ придется разрабатывать примерно полтора года. Для оценки транспорта нужны специальные лаборатории, которых пока нет.