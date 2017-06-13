Toyota выпустит кроссовер Suzuki Vitara Brezza под своим брендом

Японские марки Toyota и Suzuki в рамках ранее заключенного меморандума о сотрудничестве проведут обмен некоторыми моделями на индийском рынке. Данный проект начнется с выпуска «Тойотой» кроссовера Vitara Brezza.

Сотрудничество двух марок предполагает продажу в Индии модели Corolla под брендом Suzuki. Toyota будет продавать в Стране пряностей машины Baleno и Vitara Brezza На данный момент производители не озвучивают подробности моделей, которыми обменялись. Кроме того, пока неизвестно, в какие сроки и по какой цене эти автомобили появятся на индийском рынке.

Для проекта по обмену и продаже моделями марки Toyota и Suzuki сформировали в Индии дочерние организации. Они будут отвечать за шоу-румы и сервисные центры в стране.

Марки Toyota и Suzuki договорились о сотрудничестве в минувшем году. Официальное подписание меморандума состоялось 6 февраля. Производители будут вместе работать над экологическими, информационными технологиями, а также над системами безопасности. Кроме того, японцы пришли к договоренностям о взаимных поставках машин и комплектующих.