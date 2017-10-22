Nissan обновит седаны Maxima и Sentra к 2019 году

В 2019 году японская автомобилестроительная компания Nissan запланировала представить новый седан Nissan Sentra и полностью перелицованный Nissan Maxima. Стоит подчеркнуть, что инженеры бренда уже принялись разрабатывать новинки.

Один из вице-президентов Nissan Майкл Банс поведал, что в нынешнее время первенство на североамериканском авторынке завоевал кроссовер Nissan Rouge. Но в правлении Nissan не забудут и о своих седанах.

Топ-менеджер японской марки отметил, что конструкторы компании уже ведут работу над обновленным Nissan Sentra, так как у нее достаточно возможностей, но ее нужно снабдить пакетом доработок, чтобы она могла побороться за клиентов с конкурентами.

Седан Nissan Maxima после рестайлинга возможно станет более обширным и получит более качественные отделочные материалы вместе с улучшенным списком оснащения. Вероятно, оба авто оснастят полуавтономной системой ProPilot.