Видеоблогер рассказал о советских машинах в США

В США долгое время первым и единственным автомобилем считалась «Победа», привезенная в страну из Финляндии Стэнли Слоткиным, но с тех пор много чего изменилось. Видеоблогер Павел Суслов поведал о том, кто привез и покупает советские авто в США.

Сообщается, что собственниками советского транспорта выступают преимущественно россияне и бывшие жители СНГ, тогда как остальные 10% вообще не знают русского языка. Одним из обладателей таких машин является Алексей Борисов, основавший в Калифорнии клуб «СССРGarage». Первым приобретением Алексея был УАЗ-469, а затем он стал владельцем ВАЗ-2106, ГАЗ-69 и мотоцикла К-750.

Довольно активно американские жители реагируют на УАЗ. Один из местных автомобилистов сравнил его с обычным школьным автобусом. У авто неудобные дерматиновые кресла, железный пол и жесткая подвеска.

В США советские машины попадают самыми разными путями. Кое-какие привозятся из Канады, среди которых стоит выделить LADA Niva, LADA Samara, ВАЗ-2106 и ВАЗ-2107. Множество авто доставляют из РФ, Украины, Беларуси и Литвы. Но не всегда они пребывают в хорошем состоянии. За них придется отдавать от 8 000 до 27 000 долларов.