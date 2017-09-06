Honda выпустила кросс-кабриолет CR-V для несуществующего рынка

Компания Honda продемонстрировала на снимках новый открытый кроссовер CR-V, созданный в честь грядущего Дня Дурака. В компании сообщили, что продажи новинки начнутся 1 апреля на «несуществующем рынке».

В интернет попали изображения и видеоролик с новым кросс-кабриолетом Honda CR-V. В компании отметили, что это фотографии настоящей машины, а не виртуальная визуализация. Японские инженеры срезали крышу, задние и центральные стойки угловой шлифовальной машины.

Открытый Honda CR-V позиционируются как «полностью неуправляемый», при этом его жесткость кузова «уменьшилась на 100%». Новую версию модели оценили в половину стоимости, так как покупателям предлагается «только половина автомобиля».

Настоящая Honda CR-V предлагается в России в начальной комплектации за 1 859 900 рублей. Модель предлагается с о 150-сильным бензиновым агрегатом объёмом 2,0 литра, а также с 2,4-литровым 186-сильным мотором. В обоих случаях автомобиль оснащается бесступенчатой трансмиссией.