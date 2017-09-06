Срок хранения автомобильных номеров могут увеличить до 360 дней

Сайт правительства России опубликовал проект с информацией об изменениях, которые могут быть внесены в правила регистрации транспортных средств на фоне внедрения электронных ПТС. В документе указано, что срок хранения автомобильных номеров в ГИБДД может быть увеличен до 360 дней.

Предполагается, что вышеуказанного срока хватит гражданам чтобы выбрать, купить и установить на новую машину «старые» автомобильные номера. По мнению авторов поправок, с таким нововведением мошенникам станет гораздо сложнее совершать преступные действия с транспортными средствами по доверенности собственника.

По новым правилам, если они вступят в силу, доверенность можно будет оформить только при наличии паспортов обоих участников договора. Исключением станут нотариально заверенные регистрационные доверенности.

Также в проекте описывается упрощенная процедура снятия машины с регистрации, которая окажется актуальной для граждан, столкнувшихся с угоном транспорта. Кроме того, нововведения упростят отказ от владения автомобилем.