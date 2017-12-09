В марте стоимость авто Ravon выросла на 10-30 тысяч рублей

Агентство «АВТОСТАТ» исследовало цены на новые авто в России. В результате стало известно, что узбекский производитель Ravon увеличил цены всего ряда автомобилей, представленных в РФ, на 10-30 тысяч рублей.

С марта стоимость седана Ravon Nexia и хэтчбэка Ravon R2 выросла на 20 тысяч рублей. Первый дилеры продают за 499 – 599 тысяч рублей, а второй доступен по цене от 489 тысяч до 559 тысяч рублей. Другой седан – Gentra, который Ravon предлагает в России, подорожал только на 10 тысяч. Теперь узбекское авто дилеры предлагают за 569 – 699 тысяч рублей. Стоит отметить, что в результате компания просто вернула старую цену, поскольку совсем недавно седан подешевел ровно на 10 тысяч рублей.

Несмотря на то, что стоимость предыдущих моделей выросла не зависимо от комплектации, цены на Ravon R4 в кузове седан поменялись иначе. Ravon R4 Comfort с МКПП подорожал сразу на 30 тысяч до 529 тысяч рублей, а эта же комплектация с АКПП - только на 20 тысяч. Седан R4 Elegant предлагают в РФ за 659 тысяч рублей, что на 10 тысяч дороже старой цены.

Стоит отметить, что с начала года выросли акцизы на авто, поэтому производители продолжают поднимать стоимость своих моделей.