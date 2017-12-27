Гибридный седан Geely Emgrand GT рассекречен на официальных фото

На страницах китайских автомобильных порталов появились официальные фото нового плагин-гибридного седана Geely Emgrand GT. Данная модель на автомобильном рынке Китая реализуется под именем Geely Borui GC9, а модель Emgrand GT, знакомая россиянам, является совершенно другим автомобилем.

Стоит отметить, что ранее компания Geely публиковала тизерные изображения нового седана линейки Borui, однако тогда предполагалось что речь идёт о «спортивном» седане Borui GT. На данный момент китайские разработчики полностью рассекретили автомобиль и отметили, что новинкой стал плагин-гибридный Borui GE. По данным СМИ, название модели расшифровывается как Grand Evolution («Великая эволюция»).

Новый Geely Borui GE получил полностью светодиодные передние фары, а также новые бамперы и несколько зауженную решетку радиатора. По данным инсайдеров, гибридная установка состоит из 1,5-литровыого бензинового двигателя мощностью в 179 «лошадок», а также электрического мотора.

Ожидается, что новый Geely Borui GE дебютирует на автомобильном рынке Китая до конца нынешнего года. О планах компании поставлять новинку на экспортные рынки пока не сообщается.