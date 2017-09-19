Mazda анонсировала выход неизвестной модели

Накануне японские машиностроители представили в глобальной сети тизерное видео, демонстрирующее автомобиль марки Mazda, который дебютирует в Нью-Йорке. При этом разработчики не уточнили, о каком транспортном средстве идет речь, однако предполагается, что они привезли в США что-то большое.

По тизерному ролику невозможно понять, какой именно автомобиль Mazda японцы покажут в Нью-Йорке, однако главная версия гласит, что они привезли на мотор-шоу большой кроссовер, так как неоднократно говорили, что в США представят новый вседорожник, ориентированный в первую очередь на американского потребителя.

В видео заметны только передняя фара и часть решетки радиатора. Выглядят они вполне привычно для марки Mazda, скорее всего состоится дебют серийной модели. Также есть версии, что в Нью-Йорке состоится премьера обновленных кроссоверов Mazda CX-3 или CX-9. Более того, некоторые эксперты считают, что японцы привезли в США полноприводную версию «шестерки» актуальной генерации.

Недавно руководство компании Mazda официально заявило, что в США в 2021 году в продаже появится новый кроссовер. Японцы заявили, что заинтересованы в том, чтобы укрепить свои позиции на американском рынке SUV.