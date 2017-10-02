Genesis показал прототип электрического купе Genesis Essentia

В рамках проходящего в эти дни автосалона в Нью-Йорке премиальный бренд Genesis, принадлежащий компании Hyundai, презентовал новый электрокар Genesis Essentia. Новинка представляет собой люксовое купе класса GT.

Новый Genesis Essentia стал инновационным для бренда сразу по нескольким причинам. Модель является первым для марки автомобилем, выполненным на базе полностью карбонового кузова-монокока – данная структура знакома по суперкарам бренда McLaren. Ранее модели компании строились на основе привычной модульной платформы.

Кроме того, Genesis Essentia стал первым в истории молодой марки электрокаром. К сожалению, разработчики пока не раскрывают технических характеристики купе, но отмечают, что силовая установка способна разогнать модель до 100 км/ч всего за три секунды.

Новый Genesis Essentia является полноценным автомобилем сегмента Gran Turismo, который имеет особую структуру расположения аккумуляторов. Модель оснащена дверями типа «крылья бабочки», а салон получил люксовую отделку из коричневой кожи и синего бархата. Отмечается, что купе имеет массивный капот, под которым ввиду отсутствия бензинового мотора скрывается дополнительное багажное пространство. Информации о серийной версии Genesis Essentia пока нет.