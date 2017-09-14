Власти Москвы не планируют пускать автомобили каршеринга на выделенные полосы

Об отказе от использования автомобилей каршеринга на выделенных полосах в столице рассказал вице-мэр Москвы Максим Ликсутов. В разговоре с журналистами он пояснил, с чем связано данное решение.

Ранее СМИ неоднократно сообщали о том, что в Москве автомобилям каршеринга могут разрешить передвигаться по выделенным полосам. Теперь же Максим Ликсутов заявил, что власти столицы отказались от этого. По словам вице-мэра, по выделенным полосам можно ездить только профессиональным водителям, которые могут отвечать более жестким требованиям.

По словам господина Ликсутова, такие водители подвергаются ежедневным медосмотрам. Техника, на которой они работают, также проходит регулярный контроль. Вице-мэр добавил, что водителям и автомобилям каршеринга нет смысла предъявлять такие требования.

Каршеринг появился в Москве примерно два года назад. Жители столицы практически сразу оценили данный сервис, и сейчас он быстро развивается в мегаполисе. Исследования показывают, что многие москвичи стали отказываться от личного транспорта в пользу машин поминутной аренды. Портал мэра столицы информирует, что в минувшем году жители города взяли напрокат автомобили 5 600 000 раз. Основная часть операторов предоставляет свои услуги в пределах Москвы, однако некоторые из них уже работают в Подмосковье.