Новый Citroen C3 Aircross появится в российских автосалонах 12 апреля

В текущем месяце стартовал официальный приём заказов на новый компактный кроссовер Citroёn C3 Aircross. Запуск «живых» продаж новинки намечена на 12 апреля, заявили представители французского бренда.

Александр Мигаль, управляющий директор российского офиса Peugeot, Citroёn и DS, дал агентству «АВТОСТАТ» интервью, в котором сообщил, что в середине будущего месяце в шоу-румах появится новый Citroёn C3 Aircross. Эти же сведения подтвердили работники дилерского центра компании в Тольятти.

Напомним, кроссовер может оснащаться бензиновыми агрегатами Pure Tech, выдающими 82 и 110 лошадиных сил, а также 92-сильным дизельным мотором HDi. Одной из ключевых особенностей автомобиля стали широкие возможности по его индивидуализации.

«Я убежден, что новый компактный кроссовер Citroёn C3 Aircross – это уникальное событие на российском рынке, и с ним наша компания открывает новую нишу на рынке – сегмент ярких, необычных, я бы даже сказал «прикольных» автомобилей», – подчеркнул Александр Мигаль.

Напомним, продажи нового Citroёn C3 Aircross в России стартовали 12 марта, стоимость модели в зависимости от исполнения варьируется от 1 069 000 до 1 382 000 рублей.