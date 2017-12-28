Началось производство нового Jeep Grand Commander

Новый пятиместный вседорожник Jeep Grand Commander, а также его семиместная модификация отправились на конвейер. На рынке Китая обе новинки появятся в конце апреля нынешнего года.

Производство нового Jeep Grand Commander ведется в Китае на совместном предприятии FCA и GAC в городе Чанша. Прайс на машину пока не озвучен, но американцы пообещали назвать в скором времени цены на нее. Автомобиль в модельном ряду производителя станет на ступень ниже Cherokee, который продается в Китае по цене от 209 800 юаней (1 870 000 рублей).

При габаритах в 4873х1892х1738 мм новый Jeep Grand Commander имеет колесную базу размером 2800 мм. Моторный отсек автомобиля занимает двухлитровая турбированная установка, производительность которой составляет 234 или 265 лошадиных сил. Агрегат комплектуется девятидиапазонной автоматической трансмиссией ZF. Машина будет продаваться с передним и полным приводом.

Новый Jeep Grand Commander оснащается системой стабилизации, электронным ручным тормозом, функцией помощи при спуске и подъеме, информационно-развлекательным комплексом с крупным сенсорным дисплеем, стеклянной крышей с люком, трехзонной климатической установкой, адаптивным круиз-контролем с автоматическим торможением, системой курсовой устойчивости, ассистентом парковки. Кроме того, для модели предусмотрен кожаный салон.