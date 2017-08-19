Стремительное ускорение багги с электромоторами Tesla попало на видео

На просторах интернета появилась видеозапись, где запечатлен песчаный багги, ускоряющийся в пустыне. В описании к видео уточняется, что впечатляюще быстрый автомобиль оснастили электрическими моторами производства американской Tesla.

Изначально ролик появился в социальной сети Instagram, его добавил пользователь с ником Teslasandtruck. Багги доработали сотрудники магазина HSR Motors, которые осуществляет продажи и обслуживание электромоторов. Модернизированная электрическая установка Tesla способна генерировать 475 кВт, что соответствует 636 лошадиным силам. Таким образом, автомобиль превратился в один из быстрейших багги в мире.

Силовой агрегат питается от набора литий-ионных батарей Enderel, ёмкость которого составляет 22 кВт/ч. Разработчики подчеркнули, что автомобиль способен преодолевать без подзарядки до 40-50 километров по песку.