В Калуге стартует выпуск Citroen Jumpy и Peugeot Expert

Французские машиностроители наладили в России производство фургонов Citroen Jumpy и Peugeot Expert. Два перспективных для рынка РФ автомобиля выпускаются заводом компании «ПСМА Рус» в Калуге.

Российский офис французской компании PSA убежден, что уже в этом году фургоны Citroen Jumpy и Peugeot Expert завоюют доверие автомобилистов РФ. Более того, эти машины в нынешнем году имеют шансы занять порядка 8% продаж на рынке легкого коммерческого транспорта в стране. Ожидается, что новинки разойдутся по России тиражом порядка 8,5 тысячи экземпляров.

Российская сборка фургонов Citroen Jumpy и Peugeot Expert стартовала еще зимой, однако торжественный запуск производства новинок в Калуге состоялся в марте. На первом этапе собиралось по 12 автомобилей за смену, но в скором будущем этот показатель вырастет до 16 машин.

На завод в Калугу в готовом, но неокрашенном виде привозятся двери, капоты и другие элементы фургонов. Основание кузова, имеющее большие габариты, собирается на предприятии.

Фургоны Citroen Jumpy и Peugeot Expert построены на одной архитектуре, в связи с чем обе машины имеют схожие характеристики.

Моторная гамма автомобилей представлена двумя дизельными установками объемом 1,6 и 2.0 литра. Их производительность составляет 90 и 150 лошадиных сил соответственно. Первый мотор комплектуется пятискоростной механической трансмиссией, а для второго предусмотрена тоже МКПП, но на шесть передач.